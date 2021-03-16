Москва, , 19:35 — REGNUM Роскомнадзор 16 марта пригрозил Twitter блокировкой в России, если в течение месяца компания не удалит запрещенную информацию. В социальной сети в тот же день появились комментарии и обсуждения по этому поводу.

Мнения пользователей разделились. Одни всерьёз обеспокоились будущим русскоязычного Twitter, а другие посчитали, что заблокировать соцсеть не удастся, как было ранее с мессенджером Telegram.

«Как думаете, первым упадет сайт Кремля или самого Роскомнадзора?» — написал пользователь bee and spring day, отсылая к сбоям в работе госсайтов после замедления Twitter.

«Ну, Твиттер они очень даже успешно замедляют. Твиттер — не телеграм. Тут нет глубоко идейного Павла Дурова, готового бороться до конца», — считает Тростинка-Кун \ Эстетичные нюдесы.

«Это тот Роскомнадзор, который телегу заблокировал, или какой-то нормальный?, — пошутил Прокрастинатор.

«Я бы удалила у себя всю запрещенку, но я не знаю, что именно удалять… под этим заявлением Роскомнадзора нет, случайно, перечня нежелательного контента?» — поинтересовалась MagusGus.

Ранее Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России. После этого были зафиксированы сбои в работе многих государственных ресурсов, в том числе и сайта самого Роскомнадзора.

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