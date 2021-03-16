Москва, , 18:42 — REGNUM Законопроект о блокировке сообщений о ложных «минированиях» подготовили депутаты Госдумы и оперативно намерены внести в нижнюю палату парламента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Пискарёв обратил внимание на то, что в течение нескольких лет в России фиксировались массовые случаи ложного минирования.

«Таких было 16 тыс. ложных сообщений о терроризме, 50 тыс. учреждений были поставлены в опасность, 1,5 млн граждан были эвакуированы. Колоссальный ущерб, люди были в панике». — сказал парламентарий.

По его словам, звонки исходят из Германии, Франции, США, Бельгии, Японии, Голландии, — им важно дестабилизировать ситуацию, «чтобы было состояние страха».

«Будем вносить законопроект, касающийся внесудебной блокировки информации о ложном минировании», — сообщил Пискарёв.

Генпрокуратура обращается в Роскомнадзор, и тот блокирует трафик, по которому идет коммуникация, объяснил парламентарий механизм.