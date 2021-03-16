Москва, , 18:41 — REGNUM В Правительстве РФ создана рабочая группа по системным технологическим изменениям в сфере промышленного строительства. Ее возглавил первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Рабочая группа займётся формированием мероприятий по снижению административных барьеров и затрат инвесторов.

В состав рабочей группы вошли Алексей Херсонцев — статс-секретарь — заместитель Министра экономического развития РФ, Дмитрий Волков — заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Алексей Садиков — помощник Первого заместителя Председателя Правительства РФ, Максим Степанов — директор Департамента строительства Правительства РФ, Андрей Бессонов — заместитель директора Департамента строительства Правительства РФ и представители крупнейших отечественных компаний. Бизнес-сообщество в составе рабочей группы представляют: Александр Дюков — председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть», Сергей Колесников — президент АО «Технониколь», Андрей Гурьев — генеральный директор ПАО «ФосАгро», Дмитрий Конов — председатель правления ПАО «Сибур Холдинг», Дмитрий Пумпянский — председатель совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания», Алексей Репик — председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» и другие.

В ходе первого заседания рабочей группы обсуждались первоочередные мероприятия «дорожной карты» по снижению издержек бизнеса при строительстве промышленных объектов.

Мероприятия «дорожной карты» предполагают системные изменения правил в промышленном строительстве. В том числе посредством оптимизации избыточных требований, применения BIM-технологий, омологации зарубежных строительных норм и других мер. Планируется, что в состав документа, первую версию которого планируется утвердить в середине апреля, войдёт около 25 мероприятий со сроками реализации до конца 2021 года и в 2022 году.

Основанием для формирования «дорожной карты» является «клиентский путь» проектов создания промышленных объектов с акцентом на самые проблемные вопросы. Также будет проанализирован зарубежный опыт строительства таких объектов и возможность его применения.

К 2030 году в результате запланированной «пересборки» нормативного регулирования сроки строительства промышленных объектов должны сократиться на 40%, а затраты на их возведение — на 20%.

«Сейчас в России запускается новая система поддержки инвестиционных проектов. Внедрен целый ряд эффективных инструментов — специальные инвестиционные контракты, корпоративные программы повышения конкурентоспособности и, прежде всего, новый механизм Соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)», рассказал генеральный директор ПАО «ФосАгро, глава Российской ассоциации производителей удобрений, член Бюро Правления РСПП Андрей Гурьев.

Он отметил, что стабилизационная оговорка в рамках СЗПК дает гарантии неизменности налогового и регуляторного режимов. Это основа долгосрочной уверенности инвесторов в окупаемости проектов. Благодаря новым инструментам во главе с СЗПК, в ближайшие 5 лет отрасль производства минеральных удобрений инвестирует в развитие более 1,6 трлн рублей. Суммируя с 2013 года, будет проинвестировано 3 триллиона рублей. Отрасль прирастет почти на 70%. Производство будет практически удвоено: рост составит 15 млн тонн удобрений. А это 4 годовые потребности России.

«Только за последние 3 месяца производители удобрений уже подписали 5 СЗПК на 430 млрд рублей. Это и новые калийные рудники, и развитие фосфатной базы, и строительство новых производственных комплексов, и создание более десяти тысяч рабочих мест, и дополнительные налоги. Наша индустрия и весь крупный российский бизнес готовы к настоящему инвестиционному прорыву. Основы для такого прорыва уже заложены. Требуется только донастройка созданных механизмов», подчеркнул Андрей Гурьев.

Он отметил важность того, что Правительство в диалоге с РСПП продолжает дальнейшее совершенствование механизма СЗПК. Расширяются база компенсационных налогов и рамки стабилизационной оговорки. Действие механизма СЗПК масштабируется на региональный уровень для поддержки малых и средних проектов. Этот механизм должен стать, по сути, инвестиционным конвейером в масштабах всей страны.

«Инвестиционно-активные компании поддерживают и активно участвуют в работе по реинжинирингу правил промышленного строительства. Мы благодарны Правительству РФ и экономическому блоку во главе с первым заместителем председателя Правительства РФ А.Р. Белоусовым за организацию динамичной и конструктивной работы по разработке дорожной карты ключевых мероприятий в области изменения административных и регуляторных процедур. Их реализация станет необходимым фактором сокращения сроков реализации инвестпроектов в промышленности и запуска нового инвестиционного цикла. Так, ликвидация избыточных технических и административных норм в сфере промышленного строительства позволит сэкономить до 30% затрат только на этапе строительства и существенно (на 12−18 месяцев) сократить период получения всей необходимой документации. За счет этого сроки строительства промышленных объектов могут сократиться в полтора раза. Для инвесторов это значительно повысит привлекательность вложений, для бюджета — сборы налогов», резюмировал Андрей Гурьев.

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