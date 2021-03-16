Киев, , 18:40 — REGNUM Служба безопасности Украины провела обыски во властных структурах, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых «Харьковских соглашений» с Россией.

Об этом 16 марта сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, следователи провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации соглашений, с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве.

В сообщении отмечается, что среди прочего обыски проводились в парламенте Украины, комитетах Рады и главном научно-экспертном управлении; в Совете национальной безопасности и обороны Украины, в министерстве иностранных дел и правительстве.

СБУ сообщает, что в результате этих действий изысканы документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия.

ИА REGNUM напоминает, что 11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил СБУ изучить обстоятельства голосования в 2010 году депутатов Верховной рады за т.н. «Харьковские соглашения» с Россией, когда Украина получала скидку на российский газ в обмен на продолжение базирования ЧФ РФ в Крыму.

12 марта стало известно, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту государственной измены из-за этих документов.

За соглашения проголосовали 236 депутатов при 226 необходимых, часть из них еще остаются в украинской политике.