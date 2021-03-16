Сыктывкар, , 18:39 — REGNUM В Коми режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен до 31 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, соответствующие изменения в Указ о введении режима повышенной готовности внес глава Коми Владимир Уйба.

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По данным правительства, за последние сутки в Коми было выявлено 66 случаев COVID-19, два ковид-пациента скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов, в том числе в Москве и Мурманской области, режим самоизоляции для пожилых уже снят.