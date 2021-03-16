Москва, , 18:38 — REGNUM Российско-иранские переговоры на тему Ближнего Востока и Африки прошли в Москве 16 марта, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Встреча состоялась между заместителем российского министра иностранных дел Михаилом Богдановым и послом Ирана в Москве Каземом Джалали.

Дипломаты обсудили войну в Сирии и ситуацию с мирным урегулированием конфликта, ливийскую проблему, гражданскую войну в Йемене, обстановку в Персидском заливе — с учётом итогов недавних визитов российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в ряд стран Аравийского полуострова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров 8−12 марта совершил рабочие визиты в Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

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