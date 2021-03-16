Копейск, Челябинская область, , 18:36 — REGNUM В Челябинской области возбуждено административное дело из-за покупки помещения в Копейске под детский сад с игровой площадкой. Об этом сообщает региональное управление ФАС.

Дело завели по признакам нарушения законодательства о защите конкуренции против администрации Копейского городского округа. Сведения о возможных фактах антиконкурентных действий были получены от областной Контрольно-счётной палаты, которая провела ранее проверку эффективности использования средств, выделенных из бюджета.

Известно, что контракт на покупку здания под детсад на 180 мест был заключён в 2019 году. Его сумма составила 126 млн рублей. При этом в УФАС полагают, что для получения соответствующей субсидии мэрия направила в областное минобразования заявку в нарушение условий для предоставления таких субсидий и при отсутствии разрешения на ввод детского сада в эксплуатацию. Дело возбуждено по пункту 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции, запрещающему ограничение доступа на рынок товаров или устранение с него хозяйствующих субъектов.