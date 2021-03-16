Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Американский журнал Times подготовил первый выпуск с мужчиной-трансгендером на обложке. Эллиот Пейдж, в прежнем известный как Эллен, стал героем нового выпуска, сообщает 16 марта Times в своем официальном Twitter аккаунте.

«Я полноправно тот, кто я есть», — написано крупными буквами на обложке на фоне фотографии актера. Известно, что в статье Пейдж рассказывает о борьбе за равные права трансгендеров.

Напомним, что Пейдж совершил каминг-аут в начале декабря 2020 года.

Еще будучи Эллен Пейдж, актриса снялась в таких известных фильмах, как «Начало», «Американское преступление», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Леденец» и «Джуно», за которую Пейдж была номинирована на «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.