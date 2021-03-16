Тюмень, , 18:32 — REGNUM В Тюмени в связи с работами на объекте «Архитектурный ансамбль Вознесенский» с 26 марта по 26 апреля 2021 года будет прекращено движение транспорта на двух участках. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Архитектурный ансамбль Вознесенский Aa-v.ru

Перекрытию подлежат участок ул. Рыночной в районе пересечения с ул. Заозерной, а также ул. Щербакова на участке от ул. Береговой до ул. Большой Заречной.

Схемы объезда: ул. Щербакова, ул. Маяковского, ул. Озерная, ул. Ангарская Пресс-служба горадминистрации Тюмени

«Убедительная просьба к участникам дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения», — отмечают в мэрии.

Отметим, что элитный «Архитектурный ансамблю Вознесенский» состоит из 15 эксклюзивных резиденций переменной этажности, который концептуально выстроен вокруг Вознесенско-Георгиевского храма и дарит потрясающий панорамный вид на исторический центр Тюмени.