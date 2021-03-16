Москва, , 18:27 — REGNUM Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на форуме-выставке «Чистая страна» обратился к федеральному минлеспрому с предложением разделить расходы на очистку лесов от несанкционированных свалок.

«Предлагаю пойти по такому пути: если регион не уменьшает количество денег, выделяемых на ликвидацию таких свалок, то, допустим, федеральный бюджет мог бы в параметрах 50/50 участвовать [в софинансировании]. Таким образом, мы существенно сможем ускорить темпы ликвидации этого накопленного вреда», — заявил Цыбульский.

За два последних года из бюджета Архангельской области на ликвидацию несанкционированных свалок на землях лесного фонда было направлено более 300 млн рублей, ликвидировано 48 свалок. Всего, по данным на февраль 2021 года, в лесном секторе регионе выявлено более 800 нелегальных свалок.