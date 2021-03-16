Москва, , 18:25 — REGNUM Почти треть российских школьников не осваивает требуемый объем школьной программы. Об этом заявила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова.

«К сожалению, 36 часов, которые мы на сегодняшний день имеем, не осваивает практически 30% наших школьников», — сказала она в ходе «открытого диалога» со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, посвящённого стратегическим направлениям развития системы образования.

Вице-премьер отметила, что «это не только вина школьников». «Это и наша с вами вина, потому что не всегда мы можем создать надлежащие условия для получения качественного общего и среднего образования», — подчеркнула она.

Голикова напомнила о разработанном Минпросвещения в минувшем году проекте «500+», целью которого является оказание поддержки школам с низкими образовательными результатами.

По её словам, на сегодняшний день в рамках этого проекта обеспечена организационная и методическая поддержка по кадровым и содержательным вопросам 250 школам из 24 российских регионов. Речь идёт в том числе о привлечении высококвалифицированных педагогов и успешных студентов старших курсов педагогических вузов. Предполагается, что до конца 2022 года проектом должно быть охвачено 6 тысяч российских школ.

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