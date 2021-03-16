Париж, , 18:25 — REGNUM Во Франции началась третья волна коронавирусной эпидемии с «множественными вариантами», заявил 16 марта премьер-министр страны Жан Кастекс в ходе своего выступления в Национальном собрании.

«Мы находимся в третьей волне эпидемии, которая характеризуется множеством вариантов», — цитирует слова Кастекса канал BFM TV.

Ранее французские СМИ сообщили, что в северо-западном регионе Бретань выявлены случаи заражения неизвестным ранее штаммом коронавируса, тяжело выявляемый с помощью существующих тестов.

Напомним, по данным сайта Worldometers, во Франции с начала пандемии было выявлено 4 078 133 случаев заражения COVID-19, из которых 90 762 привели к смерти пациентов.

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