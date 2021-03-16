Кострома, , 18:27 — REGNUM В Костромской области на выборах, намеченных на сентябрь 2021 года, не будет применяться дистанционный электронный формат голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.

Голосование на сентябрьских выборах 2020 года в Костромской области

«Костромская область не будет подавать заявку в Центральную избирательную комиссию региона по этому поводу. Данная позиция согласована с администрацией области», — сказала заместитель председателя ИК региона Ольга Исакова.

Напомним, что избирательная комиссия области проводит только само голосование, технические вопросы по выборам решают исполнительные органы государственной власти. Как объяснил корреспонденту информационного агентства ИА REGNUM источник в избирательной комиссии области, такое решение власти могли принять по «рационально-политическим» причинам. Уровень доверия к новому формату голосования в регионах невысок, к тому же чтобы объяснить людям процесс, придётся затратить немало ресурсов и средств на информационное освещение.

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