В Костромской области голосование в сентябре проведут по старинке
Кострома, 16 марта, 2021, 18:27 — ИА Регнум. В Костромской области на выборах, намеченных на сентябрь 2021 года, не будет применяться дистанционный электронный формат голосования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии региона.
Напомним, что избирательная комиссия области проводит только само голосование, технические вопросы по выборам решают исполнительные органы государственной власти. Как объяснил корреспонденту информационного агентства ИА REGNUM источник в избирательной комиссии области, такое решение власти могли принять по «рационально-политическим» причинам. Уровень доверия к новому формату голосования в регионах невысок, к тому же, чтобы объяснить людям процесс, придётся затратить немало ресурсов и средств на информационное освещение.
Справка: дистанционное голосование на выборах в сентябре пройдёт в шести регионах России, в том числе в Москве. Какие это будут области, решит ЦИК.