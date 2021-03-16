Москва, , 18:22 — REGNUM Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц назвал сумму штрафа, наложенного на московские футбольные клубы «Спартак» и «Динамо» по итогам матча в рамках 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо» оштрафовано за нарушение санитарного регламента зрителями на 50 тыс. руб., за скандирование оскорбительных выражений — на 80 тыс. рублей. «Спартак» за нарушение санрегламента оштрафован на 50 тыс. руб., за аналогичные скандирования — на 100 тыс. руб «, — приводит слова Григорьянца ТАСС.

Отмечается, что за использование пиротехнических средств болельщиками «Спартак» оштрафован на 125 тыс. руб., а за неправомерные действия зрителей — на 100 тыс. руб.

Благодаря победе над «Динамо» «Спартак» вышел на II место в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на 4 очка.