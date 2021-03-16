Донецк, 16 марта, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Десятки единиц бронетехники находятся на железнодорожных станциях на границе с Донбассом, сообщили 16 марта в управлении Народной милиции ДНР.

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

По данным донецкой разведки, в Артёмовске находятся на железной дороге два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10» и 22 танка Т-64, а на станции в селе Зачатовка — пять самоходных артиллерийских установок «Акация».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР также фиксируют стягивание украинскими боевиками военной техники к границе с Донбассом.