Монреаль, Канада, , 18:54 — REGNUM На ежегодную акцию протеста против полицейской жестокости вышли более 150 жителей Монреаля. Об этом 16 марта сообщает The Canadian Press.

Во время своего марша по одной из главных улиц протестующие кричали лозунги против жестокости полицейских и капитализма.

Они оделись в черные цвета и не забыли об обязательном ношении масок — правило, которое установили власти Канады на время пандемии COVID-19.

Акция проходила с 17:00 до 20:00, когда начался комендантский час.

Отметим, полиция сообщила, что арестов не было.

Напомним, что протест организовало «Сообщество против полицейской жестокости», целью которого является остановить насилие, жестокость и превышение должностных полномочий со стороны полиции в Канаде.

Сообщество считает неправильным, что в стране слишком много полицейских и ограничительных мер.