Оксфорд, Великобритания, , 18:08 — REGNUM В Сети появился новый трейлер комедийной стратегической игры Evil Genius 2. Его опубликовали 16 марта на официальном YouTube-канале издания PCGamer.

В Evil Genius 2 игрокам нужно будет построить собственную «злодейскую базу» для проведения тайных операций. Релиз проекта ожидается уже 30 марта 2021 года.

Напомним, Evil Genius 2 будет доступна эксклюзивно на PC. Приобрести её можно будет в сервисе Steam.

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