Тверь, 16 марта, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Число лесных пожаров на территории Тверской области за пять лет снизилось более чем в восемь раз. Данные прозвучали 16 марта на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя. Основной темой заседания стала подготовка к пожароопасному периоду на территории Тверской области в 2021 году и на предстоящий трёхлетний период, защита лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов от возгораний, сообщили в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

Игорь Руденя сообщил, что в регионе в последнее время удалось сформировать систему подготовки к пожароопасному периоду. Проводится обводнение торфяников, укрепляется материально-техническая база лесозащитного противопожарного центра «Тверьлес». В 2019—2020 годах по национальному проекту «Экология» закуплено 37 единиц техники.

«В результате мы действительно снизили количество пожаров, но это не является показателем того, что можно перейти в спокойный режим работы. В течение всего пожароопасного периода ситуация будет находиться на моём личном контроле, у каждого главы муниципального образования, особенно в тех районах, где существует повышенный риск возникновения лесных и торфяных пожаров», — сказал глава региона Игорь Руденя.

Согласно приведенным данным, в 2016 году на территории Тверской области произошло 36 лесных пожаров, тогда как в 2020 году — лишь четыре, это в девять раз меньше. Сократилось и число торфяных пожаров — с девяти до трёх.

В 2021 году в системе пожарной охраны будет задействовано почти две тысячи сотрудников различных ведомств и около тысячи единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК. В случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотпользователи и недропользователи. В регионе действует 201 добровольное пожарное формирование общей численностью более 900 человек.

Губернатор дал поручение провести смотр сил и средств в каждом муниципалитете. В преддверии пожароопасного сезона будет проведена опашка населенных пунктов, прочистка пожарных водоёмов. Всего в 2021 году планируется прочистить пять тысяч километров противопожарных минерализированных полос и обустроить ещё 1,5 тыс. км полос, создать и отремонтировать 151 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, установить 500 стендов и аншлагов по мерам пожарной безопасности в лесах. Предусмотрена опашка свыше 2100 населённых пунктов.

Сегодня на территории региона действует четыре лесопожарные станции третьего типа, каждая из них обслуживает более миллиона гектаров лесного фонда. На пожароопасный сезон 2021 года будет создано восемь отделений лесопожарного центра. Глава региона поручил обеспечить мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях с помощью авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи. Также Игорь Руденя поручил провести профилактическую работу с жителями территорий.