Москва, , 18:01 — REGNUM Дуэт энтузиастов с YouTube-канала Vot Te Games построил полноразмерную реплику Эйфелевой башни в игре Valheim. Об этом 16 марта сообщает издание PCGamer.

Издание отмечает, что на всю постройку у геймеров ушло больше 40 тыс. блоков. Правда, для создания настолько масштабной реплики им пришлось воспользоваться специальной модификацией для строительства.

Напомним, Valheim — это популярный симулятор выживания, вдохновлённый скандинавской мифологией. Релиз игры состоялся в феврале 2021 года.

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