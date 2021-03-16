Париж, , 18:01 — REGNUM Депутаты Национального собрания (нижня палата парламента) Франции 15 марта установили возраст сексуального согласия в 15 лет. Об этом 15 марта сообщает Le Figaro.

Законопроект о возрасте согласия был принят в первый день обсуждения в первом чтении. Он направлен на усиление защиты несовершеннолетних от сексуальных посягательств и преступлений. В статье 1 этого закона изнасилование квалифицируется как любой половой акт, совершенный совершеннолетним лицом в отношении несовершеннолетнего лица в возрасте до 15 лет.

«Таким образом, ни один взрослый не сможет воспользоваться согласием ребёнка», — сказал министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

Также в закон добавили термин «кровосмесительное изнасилование», подразумевающий, что в случае инцеста возрастной порог повышается до 18 лет. Это положение, наряду с наказанием в виде лишения свободы сроком на двадцать лет, получило единодушную поддержку в парламенте.