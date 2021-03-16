Ярославль, , 18:01 — REGNUM Представители некоммерческой организации «Союз операторов почтовой связи» обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфиру Бакирову с просьбой защитить их профессиональные интересы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат бизнес-омбудсмена.

Альфир Бакиров

В своем обращении негосударственные операторы почтовой связи говорят об ущемлении своих прав. Российские операторы почтовой связи осуществляют свою деятельность на основании лицензии. На данный момент Роскомнадзор выдал более 800 лицензий, которые дают разрешение на прием, обработку, перевозку, вручение почтовых отправлений и ряд других операций. В свою очередь приказ Минсвязи РФ утверждает Правила оказания услуг почтовой связи. В них закреплено положение, по которому простые и заказные почтовые отправления, пересылаемые в электронном виде, могут осуществлять только организации федеральной почтовой связи. Это «Почта России», «Почта Крыма» и «Байконурсвязьинформ».

"С точки зрения развития конкуренции, такая ситуация в скором времени приведет к ликвидации альтернативных частных операторов и полной монополизации рынка почтовых услуг со всеми негативными последствиями», — говорится в обращении, отправленном бизнес-омбудсмену.

Данная норма не дает почтовикам участвовать и в процедуре государственных закупок, поскольку государственные и муниципальные заказчики постоянно включают в контракты на оказание услуг почтовой связи условие о пересылке писем в электронном виде. Ярославский уполномоченный по защите прав предпринимателей намерен инициировать обращение в Федеральную антимонопольную службу по проверке правил Минсвязи.

«В законе о защите конкуренции установлен запрет федеральным органам власти на принятие актов, которые приводят или могут привести к недопущению и ограничению конкуренции. При этом вышестоящие нормативные акты, в том числе и федеральные законы, никаких требований на доставку заказных писем в электронной форме лишь организациями федеральной почтовой связи не устанавливают», — считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Позицию бизнес-омбудсмена поддержала и общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

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