Днепропетровск, Украина, , 17:59 — REGNUM К пожизненному заключению приговорён заочно судом Днепропетровска (Украина) бывший глава ЛНР (с 4 ноября 2014 г. по 24 ноября 2017 г.) Игорь Плотницкий, передаёт 16 марта телеканал «Открытый».

Судебный процесс над Плотницким проходил в его отсутствие. На Украине его признали виновным по делу о крушении украинского военного самолёта Ил-76. Также виновными признаны с аналогичным приговором командиры отрядов ополчения ЛНР — Андрей Патрушев и Александр Гуреев.

Напомним, дело касается Ил-76 с украинскими боевиками, который был сбит у аэропорта Луганска ополчением ЛНР в ночь на 14 июня 2014 г.

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