Москва, , 17:59 — REGNUM Российские власти не рассматривают возможности введения сертификатов о вакцинации от коронавируса для иностранцев, желающих оформить въездную визу. Об этом сообщил 16 марта замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.

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«Мы сейчас требуем при выдаче виз для иностранных граждан, которые по решению оперативного штаба могут приезжать в Россию, тесты ПЦР. Вопрос о сертификатах не обсуждается», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее во Всемирной организации здравоохранения уже неоднократно заявили, что не рекомендуют странам на текущем этапе вводить обязательные сертификаты о вакцинации от COVID-19 для путешественников.

В ВОЗ считают, что такая мера приведёт к ограничению возможностей граждантех стран, у которых пока нет доступа к вакцинам.