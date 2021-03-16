Вашингтон, , 17:58 — REGNUM Издательство Marvel готовит премьеру новой серии комиксов о приключениях супергероя Капитана Америки, который теперь будет открытым гомосексуалистом, сообщает 16 марта портал Hypebeast со ссылкой на авторов серии.

По задумке авторов, любители комикса встретятся с новым супергероем — Аароном Фишером, «Капитаном Америкой железных дорог» и, по совместительству, приверженцем однополого секса.

«Мне очень понравилось его создание, и как трансгендер я счастлив, что могу представить открытого гея, который восхищается Капитаном Америкой и борется со злом, чтобы помочь тем, кто почти невидим для общества», — цитирует портал слова автора нового персонажа Яна Базалдуа.

Базалдуа выразил надежду, что любителям комиксов понравится его новая работа.

Комиксы о приключениях супергероя-гомосексуалиста начнут выходить со 2 июня текущего года.

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