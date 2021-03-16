Кэри, США, , 17:53 — REGNUM Новый «боевой пропуск» для Fortnite добавит в «королевскую битву» несколько костюмов Лары Крофт из серии игр Tomb Raider. Об этом 16 марта сообщает издание Eurogamer.

Обладатели «боевого пропуска» смогут получить облик Лары Крофт за выполнение внутриигровых заданий. Сообщается, что костюм героини будет состоять из нескольких «стилей»: современного, классического и ретро.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в многопользовательском шутере Fortnite стартовал новый сезон под названием «Дикие времена». В нём у геймеров появилась возможность охотиться на диких зверей для добычи пропитания.

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