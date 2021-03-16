Нижний Новгород, , 17:53 — REGNUM Бывший заместитель прокурора Нижегородской области Дмитрий Жиделев приговорен Московским районным судом города к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафу в 223 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба районного суда Нижнего Новгорода 15 марта.

Суд признал Жиделева виновным в том, что он в 2014—2015 годах получил взятку двумя автомобилями Range Rover и BMW Х3 общей стоимостью более шести миллионов рублей. Экс-заместитель прокурора был арестован в 2019 году, за год до этого его уволили из надзорного органа «в связи с утратой доверия».

Адвокаты подсудимого намерены обжаловать решение районного суда.