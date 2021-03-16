Пхеньян, , 17:52 — REGNUM Сестра Верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Е Чжон резко осудила совместные военные маневры США и Южной Кореи, подчеркнув, что Пхеньян «внимательно следит за поведением Сеула для принятия ответных мер». Об этом 16 марта сообщает Синьхуа, ссылаясь на информацию, распространенную северокорейским ЦТАК.

Ким Е Чжон дальнейшее сотрудничество Севера и Юга, включая судьбу Комитета за мирное восстановление родины и других учреждений, ответственных за диалог с Южной Кореей, в зависимость от прекращения со стороны последней враждебных действий. Если они продолжатся, то отмечено, что КНДР в ответ аннулирует действующее между сторонами соглашение в военной области. Пхеньян также предупредил американскую сторону о недопустимости создания подобных проблем.

Отметим, что Южная Корея и США проводят совместные командно-штабные учения в период с 8 по 18 марта по сокращенному варианту из-за эпидемии коронавируса.