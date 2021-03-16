Пекин, , 17:49 — REGNUM Китай предложил Секретариату ООН вакцину против коронавируса собственного производства и намерен передать в дар 300 тыс. доз препарата для миротворцев ООН, преимущественно проходящих службу в Африке. Об этом 16 марта сообщает Синьхуа со ссылкой на уведомление, направленное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу постпредом КНР при ООН Чжан Цзюнем.

Эта мера подтверждает стремление Китая сделать вакцины против эпидемии коронавируса глобальным благом, доступным для всех. Являясь одним из последовательных сторонников обеспечения мира и безопасности, Китай стремится обеспечить безопасность миротворцев и поддерживает и скорейшую вакцинацию. Для этого, как заявил на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Китай готов тесно сотрудничать с Секретариатом ООН.