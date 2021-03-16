Пекин, , 17:47 — REGNUM Обвинение во взяточничестве предъявлено в Китае бывшему заместителю министра культуры и туризма КНР Ли Цзиньцзао. Об этом 16 марта сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Верховной народной прокуратурой КНР.

Высокопоставленный чиновник обвиняется в злоупотреблении служебным положением, которые он использовал в интересах третьих лиц, получая от них деньги и материальные вознаграждения, как говорится в заявлении ВНП, «в огромном размере». Расследование проводилось Государственным надзорным комитетом; дело передано в суд города Шэньян северо-восточной провинции Ляонин.