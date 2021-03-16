Москва, , 17:46 — REGNUM Высокий уровень безработицы среди молодых людей в России обусловлен несоответствием рынка труда запросам поколения, заявила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова.

«Рынок труда устроен так, что пока не отвечает тем требованиям, которые предъявляют сегодня молодые люди, так называемое поколение Z, родившееся после 2000 года», — сказала она в ходе встречи в формате «открытого диалога» со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Согласно данным Росстата, в начале 2021 года 4,3 миллиона человек в России классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования нуждались в работе, находились в поисках и были готовы приступить к ней.

При этом, как сообщила Голикова, порядка 34% безработных в стране на сегодняшний день составляют люди в возрасте до 29 лет. По её словам, это «молодые люди, которые в том числе имеют высшее образование и занимаются поиском работы».