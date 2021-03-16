Москва, 16 марта, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Высокий уровень безработицы среди молодых людей в России обусловлен несоответствием рынка труда запросам поколения, заявила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова.

Казимир Малевич. Безработная девушка (фрагмент). 1904

«Рынок труда устроен так, что пока не отвечает тем требованиям, которые предъявляют сегодня молодые люди, так называемое поколение Z, родившееся после 2000 года», — сказала она в ходе встречи в формате «открытого диалога» со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Согласно данным Росстата, в начале 2021 года 4,3 миллиона человек в России классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования нуждались в работе, находились в поисках и были готовы приступить к ней.

При этом, как сообщила Голикова, порядка 34% безработных в стране на сегодняшний день составляют люди в возрасте до 29 лет. По её словам, это «молодые люди, которые в том числе имеют высшее образование и занимаются поиском работы».