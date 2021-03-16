Вашингтон, , 17:45 — REGNUM Энтузиаст с ником Mojoswoptops2020 воссоздал город Солитьюд из TES V: Skyrim при помощи редактора уровней игры Far Cry 5. Об этом 16 марта сообщает портал PCGamesN.

По словам геймера, он использовал версию редактора уровней для консоли PlayStation 4. На создание всего проекта у него ушло четыре часа и ещё два часа на выставление правильного освещения.

ИА REGNUM напоминает, что TES V: Skyrim — это популярная ролевая игра, разработанная студией Bethesda Game Studios. Её релиз состоялся в 2011 году.

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