Москва, , 17:44 — REGNUM В режиме видеосвязи прошел российско-китайский форум женщин двух стран, посвященный дружбе между ними. Участие в мероприятие приняли более двух десятков представительниц прекрасного пола из России и Китая, которые поделились своими профессиональными и человеческими историями. Об этом 16 марта сообщает Синьхуа, отмечая, что женский форум был посвящен двадцатой годовщине российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Выступления касались тем экономического развития, борьбы с бедностью, научных и культурных обменов. Отдельной важной темой было затронуто приграничное сотрудничество между соседями — российской Амурской областью и китайской провинцией Хэйлунцзян.