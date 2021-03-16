Волгоград, , 17:48 — REGNUM Соглашения о сотрудничестве с республиками Крым и Дагестан заключил 16 марта комитет по развитию туризма Волгоградской области. Документы подписаны на площадке 27-й Московской международной туристической выставки MITT — 2021, сообщает пресс-служба администрации региона.

Волгоградская область будет сотрудничать с министерством курортов и туризма Республики Крым, а также с министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан. Ещё одно партнёрство оформили представители Волгоградского регионального Агентства развития туризма и туристического информационного центра «Дагестан».

"Мы уверены, что после пандемии туриндустрия региона довольно быстро вернёт свои позиции, мобилизовав все ресурсы, и в Волгоградскую область увеличится поток как организованных групп, так и самодеятельных туристов», — отметил председатель комитета по развитию туризма Волгоградской области Владимир Попков.

Экспозиция «Открой для себя Волгоградскую область!» подготовлена Агентством развития туризма и облкомтуризмом. Гостям представили различные маршруты, программы развития туротрасли и событийные мероприятия, ключевым из которых в 2021 году станет празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.