Нижний Новгород, , 17:44 — REGNUM В Московском районе Нижнего Новгорода утром 16 марта загорелся склад. Площадь горения составляла около 50 квадратных метров. Пожар ликвидировали менее, чем за сорок минут, есть пострадавший Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Нижегородской области.

Информация о возгорании поступила около 11 утра. Сообщалось, что вспыхнуло отдельно стоящий склад в котором позже обнаружили баллоны с пропаном.

«Спасатели провели необходимые мероприятия и не допустили детонацию баллонов, что могло привести к увеличению площади возгорания. В МЧС уточнили, что к тушению пожара привлекались 41 человек личного состава и 12 единиц техники», — цитируют спасателей NewsNN.ru.

Причины пожара, в результате которого пострадал один человек, который работал на складе, пока неизвестны.