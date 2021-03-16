Екатеринбург, , 17:54 — REGNUM Общественники из «Уральского хронотопа» одну из строительных компаний в организации нелегальной свалки на юге Екатеринбурга. Об этом активисты сообщили в видеоролике на YouTube.

По словам представителей организации, обломки от сносимого корпорацией здания промышленно-экономического кооперативного техникума (ПРОМЭКТа) якобы вывозятся на нелегальную свалку в микрорайоне Химмаш.

«Мы проследили, куда вывозят обломки памятника конструктивизма — на пустырь на улице Черняховского», — заявляют активисты.

Как сообщало ИА REGNUM, здание ПРОМЭКТа было выполнено в стиле конструктивизма. Объект отказались признавать памятником.

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