Чебаркуль, Челябинская область, , 17:42 — REGNUM В Чебаркуле Челябинской области водитель автомобиля «Тойота» арестован за управление машиной без прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Задержали гражданина утром 16 марта на улице Мира. В ходе проверки выяснилось, что этот гражданин 1986 года рождения был лишён права водить машину в апреле 2020 года сроком на год. Суд постановил отправить его под арест на пять суток.

По данным СМИ, нарушителем оказался бывший высокопоставленный сотрудник местного отдела ГИБДД. Он был уволен в 2019 году.