Якутск, , 17:42 — REGNUM Глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков предложил создать «базу тиктокеров» на дальневосточном гектаре. Об этом сообщает издание «Накануне.RU».

"Я не знаю, кто это такие (TikTok-блогеры — прим.ред.), но проект интересный», — отметил министр на онлайн-форуме ProДФО. Также Алексей Чекунков предложил на рассмотрение программу выдачи дальневосточной ипотеки под залог дальневосточного гектара.

ИА REGNUM напоминает, что «дальневосточный гектар» — это программа, по которой каждый гражданин РФ имеет право в упрощённом порядке получить земельный участок в Дальневосточном федеральном округе. Размер участка составляет один гектар, он может быть использован для освоения, проживания и предпринимательской деятельности.

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