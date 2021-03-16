Кишинёв, 16 марта 2021, 17:34 — REGNUM Предложенная главой Партии социалистов Республики Молдова Игорем Додоном кандидат в молдавские премьер-министры Марианна Дурлештяну отказалась выдвигаться на этот пост, написала она 16 марта в Facebook.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидатуру Дурлештяну на пост премьер-министра Молдавии поддержали 54 из 101 депутата парламента. Президент республики Майа Санду выдвигала другого кандидата — Наталью Гаврилицу, но её депутаты не поддержали.
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