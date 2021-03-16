Вашингтон, , 18:55 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено 56 649 новых случаев заражения коронавирусом, что на 18 427 больше, чем за день до этого. Об этом 16 марта сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 29,5 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 740, а общее число перевалило за отметку 535 628.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено 38 222 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.