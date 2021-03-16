Пекин, , 17:34 — REGNUM Китайская Народная Республика одобрила для экстренного использования еще одну антикоронавирусную вакцину, сообщает 16 марта институт микробиологии при академии наук КНР.

«Рекомбинантная вакцина против коронавируса, разработанная институтом микробиологии при китайской академии наук в сотрудничестве с совместным предприятием, получила одобрение на экстренное использование в Китае», — указано в тексте заявления института.

Отмечено, что препарат на основе реорганизованных белковых субъединиц был впервые клинически испытан в международном масштабе. Третий этап испытаний стартовал в ноябре 2020 года в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре, Индонезии и ряде других государств.

С 1 марта эта вакцина была разрешена к применению в Узбекистане, признавшем ее одной из самых безопасных и эффективных в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае проходят клинические испытания 17 вакцин от коронавируса.

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