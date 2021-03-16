Ростов-на-Дону, , 17:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону потушили крупный пожар в двухэтажном здании. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 16 марта.

«В 15:55 мск объявлена полная ликвидация», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что пожару в двухэтажном здании на улице 37-я Линия, в котором расположены магазины, был присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания составила 150 кв. метров.

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