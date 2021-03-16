Калуга, , 17:35 — REGNUM В Калуге днём 16 марта на предприятии ПАО «Калужский двигатель» произошло возгорание складе красок. Огонь охватил второй и третий этажи одного из корпусов завода. Эвакуированы 16 человек. Общая площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

Пожар на оборонном заводе. 40.mchs.gov.ru

Возгорание произошло на втором и третьем этажах трёхэтажного железобетонного здания. В результате пожара произошло провисание кровли завода, что привело к обрушению 50 квадратных метров крыши. В настоящее время пожар локализован, ведется проливка здания. Информация о пострадавших отсутствует.

ПАО «Калужский двигатель» выпускает двигатели и автономные средства электроснабжения в рамках оборонного заказа.

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