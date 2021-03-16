Амстердам, , 17:31 — REGNUM Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на текущей неделе вынесет заключение по вопросу о безопасности вакцины от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщила на брифинге 16 марта глава регулятора Эмер Кук.

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По её словам, специалисты в настоящее время продолжают оценку всех возможных побочных эффектов препарата и изучают каждый случай, о котором было сообщено. Профильный комитет EMA в четверг, 18 марта, проведёт встречу, на которой будет вынесено соответствующее заключение.

В целом Кук высказала мнение, что ситуация с вакциной AstraZeneca «не является неожиданностью, поскольку речь идёт о вакцинации миллионов человек». «Наша роль заключается в том, чтобы установить, идёт ли речь о побочном эффекте или обычных совпадениях», — сказала она.

Глава EMA также напомнила, что заключения регулятора являются рекомендательными, а решения о применении или приостановке использования определённых вакцин «являются прерогативой каждого конкретного государства».

Как передавало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран Евросоюза приостановил использование вакцины от COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за опасений, что её применение может быть причиной возникновения тромбов.