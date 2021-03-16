Монреаль, Канада, , 17:31 — REGNUM В Сети появился геймплейный трейлер кооперативного ролевого экшена Dark Alliance. Его опубликовали 16 марта на официальном YouTube-канале проекта.

Из ролика стало известно, что релиз Dark Alliance состоится 22 июня 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Напомним, события Dark Alliance разворачиваются во вселенной популярной настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. По словам разработчиков проекта, геймерам встретится множество знакомых чудовищ и персонажей.

Читайте ранее в этом сюжете: В ужастик Evil Inside можно будет поиграть на Xbox и Nintendo Switch