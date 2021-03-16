Москва, , 17:30 — REGNUM Депутат Госдумы Николай Земцов («Единая Россия») обратился в генпрокуратуру после того, как девочка потеряла сознание на анатомической выставке Body Worlds на ВДНХ.

«Здесь призывы к нравственности и уважению к телам умерших, бесполезны, нужно привлекать ответственности по статье 244 УК РФ за надругательство над телами умерших!» — считает парламентарий.

Отсутствие отечественного закона по биоэтике даёт возможность подобным «еврогастролёрам» устраивать выставки трупов как «арт объекты», возмущен депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правозащитники, церковь и врачи требуют закрыть анатомическую выставку Body Worlds, открывшуюся на ВДНХ 12 марта. На ней представлены реальные человеческие тела и органы.

Передвижная выставка немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса существует с 1995 года, в Россию она приехала впервые.

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