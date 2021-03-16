Киев, , 17:26 — REGNUM Верховная рада Украины сегодня, 16 марта, начала рассматривать во втором чтении законопроект, который урегулирует процедуру передачи земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность, передает корреспондент ИА REGNUM.

Этот законопроект необходим для окончательного завершения земельной реформы и открытия в стране рынка земли с 1 июля 2021 года.

После первого чтения к документу подали более 3,1 тыс. правок, сегодня депутаты рассмотрели лишь около 160 из них.

«Завершение земельной реформы движется медленно. Пока переговоры глав фракций по ускорению процесса правок закончились ничем», — сообщил журналистам депутат Ярослав Железняк.

Парламентарий предполагает, что рассмотрение земельного законопроекта продлится всю эту неделю, возможны также внеочередные заседания после окончания основных.

12 марта один из лидеров фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что ближайшее время парламент Украины посвятит рассмотрению последних законопроектов, необходимые для полноценной работы рынка земли. Соратник Зеленского уточнил, что речь идет о двух «технических» законопроектах, которые, по его словам, «ожидает вся Украина».