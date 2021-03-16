Оттава, , 18:56 — REGNUM Посмотрев интервью принца Гарри и Меган Маркл, большинство канадцев заявили, что Канаде стоит разорвать связи с британской короной. Об этом 16 марта сообщает CP24 со ссылкой на опрос компании Leger и Канадской ассоциации исследований.

53% опрошенных канадцев сообщили, что британской монархии нет места в Канаде в 21-м веке. Треть канадцев предпочли бы сохранить связи с монархией. В то время как 59% канадцев симпатизируют принцу Гарри и Меган Маркл, только 26% встали на сторону королевской семьи.

Еще 43% канадцев считают, что члены королевской семьи расисты. Наиболее негативное отношение зарегистрировано в Квебеке, где 71% жителей уверены, что монархия устарела.

Как сообщало ИА REGNUM, известная пара дала первое подробное интервью спустя год после того, как отошла от королевских обязанностей и объявила, что будет зарабатывать на жизнь самостоятельно.

Ещё перед выходом интервью из Букингемского дворца поползли слухи о том, что королевская семья воспринимает это как объявление войны. В интервью Опре Уинфри принц и герцогиня раскрыли некоторые детали ухода Гарри и Меган из королевской семьи.