Лондон, , 17:24 — REGNUM Британия будет значительно чаще и длительнее направлять свои войска за пределы своей территории, а оборонный бюджет страны будет резко увеличен, сообщает обновленная стратегия оборонной и внешней политики на 30 лет, опубликованная 16 марта.

В документе отмечено, что речь идет и о «постоянном военном присутствии» Британии за рубежом.

«Мы будем использовать наши вооруженные силы для сдерживания угроз, исходящих от других государств… за счет постоянного зарубежного присутствия. Британия увеличит количество войск и продлит сроки их размещения за границей и будет делать это гораздо чаще для участия в совместных с союзниками операциях и учениях», — указано в документе.

При этом указано, что Британия предпримет самое крупное после окончания «холодной войны» увеличение военного бюджета. В следующие четыре года на военные цели правительство дополнительно выделит 16,5 млрд фунтов сверх уже запланированных ассигнований и корректировок с учетом инфляции.

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